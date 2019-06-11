Глава Евросовета поддержал Токаева

Опубликована очередная порция поздравительных телеграмм в адрес политика.

Продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в своем приветственном послании вновь подтвердил приверженность Евросоюза укреплению отношений с Казахстаном.

"Казахстан – это важный партнер ЕС. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном является основой нашего содержательного взаимодействия, которое мы стремимся углублять в будущем", - подчеркивается в телеграмме.

Дональд Туск приветствовал роль Казахстана в контексте регионального сотрудничества и продвижения диалога, приоритетами которого являются мир, стабильность и процветание.

Президент Чешской Республики Милош Земан также поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Республики Казахстан.

"Мне было приятно получить информацию о том, что граждане Казахстана избрали Вас на этот пост. Я твердо верю, что под Вашим руководством дружеские отношения между нашими странами будут и впредь процветать, а сотрудничество будет и дальше развиваться на благо наших народов", - говорится в телеграмме.

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в своей телеграмме подчеркнул, что как глава миссии наблюдателей от СНГ он реально убедился в высоком уровне доверия, которым Касым-Жомарт Токаев пользуется у большинства граждан Казахстана.

"Глубоко убежден, что Ваша деятельность на посту Главы государства будет и далее способствовать поступательному развитию Республики Казахстан, укреплению ее позиций на международной арене, а также углублению интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств", - сказано в телеграмме.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает, что поддержка народа – это мощный, фундаментальный ресурс для плодотворной деятельности на ответственном посту.

"Надеюсь на наше содержательное взаимодействие в деле приумножения традиций доброжелательного и конструктивного сотрудничества между братскими народами Татарстана и Казахстана как части многогранных стратегических российско-казахстанских отношений", - говорится в поздравительном послании.

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