Мошенники оформляют кредиты на казахстанцев без их ведома

Некоторые мошенники умудряются набрать миллионы.

Утерянные удостоверения личности все чаще попадают в руки мошенников. Злоумышленники наживаются, оформляя миллионные кредиты. Жертвами преступников стали уже десятки человек. О неожиданных займах люди узнают, когда к ним звонят из банков, требуя произвести выплаты, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Алматинец Марат Абдрахманов теперь раз в месяц проверяет свою кредитную историю и банковские счета. Жизнь заставила. Несколько лет назад он хотел оформить кредит на автомобиль. Но неожиданно узнал: у него уже есть долг перед банком, и немалый – 340 тысяч. Но этих денег, уверяет мужчина, он и в руках не держал.

Марат Абдрахманов:

– Представитель банка сказала, что на мне висит кредит, который неоплаченный, просроченный. Но так у меня в жизни был единственный кредит, и то это было в 2004 году, который я закрыл, ипотеку. После я кредит не брал в то время.

Оказалось, кредит на Марата по его утерянному удостоверению оформил неизвестный мужчина. На 340 тысяч мошенник приобрел плазменный телевизор и мобильный телефон. Несколько месяцев Марату Абдрахманову пришлось доказывать, что это не он брал заем в банке. Эксперты проверяли его почерк, внешние и паспортные данные.

Марат Абдрахманов:

– Тот человек был намного старше меня и вообще не похож на меня. Плюс еще и почерк не подходил. Либо у банковского сотрудника помутнение разума было, что он не понимал, что делает, я в это не верю.

Специалисты говорят, такие случаи сегодня не единичны. Жулики придумывают десятки схем, в которых используют данные из документов. На удочку злоумышленников попались уже десятки казахстанцев. Суммы, которые на них оформляют, иногда могут доходить до миллионов. И жертвы узнают об этом лишь спустя месяцы.

Индира Карлыбаева, директор департамента по работе с субъектами "Первое кредитное бюро":

– Суммы могут оформлять разными способами, и в самих банках, и через онлайн. Даже были такие случаи, когда мошенники размещали объявления о приеме на работу. Люди якобы устраивались к ним, предоставляли пакет документов: свою кредитную карточку для начисления зарплаты, свое удостоверение личности. А потом выяснялось, что это мошенники, оказывается. Они оформляли онлайн-займы на людей. Таких схем очень много. Люди когда к нам приходят, мы не перестаем удивляться.

В банках же уверяют: просто так кредиты не выдают. Недостаточно только предоставить удостоверение. Финучреждения проводят проверку в несколько этапов. Менеджеры должны обрабатывать все данные клиента, сличать и внешность, и почерк.

Ляззат Есмурзаева, начальник отдела потребительского кредитования АО "Евразийский банк":

– Если же идет несовпадение данных клиентов, предоставленных по удостоверению личности, либо данных по анкетным данным, клиенту приходит отказ, либо если возникают сомнения в существовании данного клиента. Управление по борьбе с мошенничеством сразу же может явиться на момент оформления.

Тем временем в Алматы один и тот же мошенник смог обмануть сразу несколько человек. Он брал миллионные кредиты по чужим утерянным удостоверениям личности. С жалобами в полицию обратились три человека. Не исключено, что пострадавших может быть больше.

Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции г. Алматы:

– Мужчина подыскивал более-менее таких, на которых был он сам похож. И получал кредиты в банках второго уровня. В том числе и товарные кредиты получал. В настоящий момент в Медеуский РОВД с заявлением обратились три человека с аналогичным заявлением. И все трое указывают на этого мужчину.

Полицейские призывают казахстанцев внимательно следить за своими документами. Потерянный паспорт мошенники могут использовать в преступных целях: взять кредит, оформить бизнес или даже присвоить имущество. А вот банкиры рекомендуют хотя бы раз в два месяца проверять свою кредитную историю.

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