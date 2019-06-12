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19,5 тысяч евро пытались сбыть фальшивомонетчики в Костанае

При задержании у них также изъяли свыше 200 тысяч российских рублей и более восьми миллионов тенге.

Фото : pixabay.com12 июня 2019, 00:47

В Костанае задержали двух фальшивомонетчиков, которые пытались сбыть 19,5 тысяч поддельных евро, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал AstanaTV.

Деньги подозреваемые сбывали на территории региона. При задержании у них также изъяли свыше 200 тысяч российских рублей и более восьми миллионов тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчинам вменяют сразу две уголовные статьи - "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и "Мошенничество".

Зауре Едикова, руководитель пресс-службы Костанайского областного суда:

- Специализированный следственный суд Костаная удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам управления расследований правонарушений в финансовой сфере департамента экономических расследований по Костанайской области, согласованное с заместителем прокурора Костанайской области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.


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