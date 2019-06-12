Нарушения в среднем ремонте улиц выявили в Алматы

Подрядчики обязаны исправить нарушения.

Укладка асфальта в дождь, несоблюдение технологии по плотности и толщине асфальта - вот самые распространенные нарушения, которые допускают подрядные организации в ходе среднего ремонта улиц, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Средний ремонт проезжей части и тротуара на улице Павленко Жетысуского района провели совсем недавно. Протяженность участка - 460 метров. Визуально асфальт выглядит ровным и гладким. Однако, по мнению экспертов, новое покрытие не прослужит свой гарантийный срок, так как подрядчик не соблюдал технологию. Толщина покрытия тротуарного полотна оказалась тоньше на 1 сантиметр. Асфальт на этом участке, а это 160 метров, ждет переделка.

- Может, человеческий фактор, тротуары вручную же делаются. Может, из-за этого все. То, что слой ненамного просел. Сроков нет, чем быстрее мы устраним, тем лучше. Устраним все замечания. У нас же гарантия есть на этот участок, - сообщил прораб Николай Кадочников.

А в микрорайоне №1 Ауэзовского района проводится средний ремонт проезжей части. По словам местного подрядчика, дорожные работы здесь еще не закончены. К тому же ремонт, как выяснилось, он проводил не по заказу, а в рамках социальной ответственности.

- Я же говорю, что это незаконченная работа. Ее сейчас уберут, и сделаем по всем нормам. А изначально почему не сделали? Потому что погодные условия такие. Поэтому. Я еще раз повторюсь, данная работа - ее нигде нет. Это как благотворительность. Это что нарушение закона? - заявил заместитель руководителя подрядной организации Арман Жайсан.

Этот же подрядчик сейчас проводит ремонт внутридомовой территории первого микрорайона. Покрытие тротуаров специалисты также решили проверить. Пробу взяли сразу в нескольких местах для объективной оценки.

- В случае выявления нарушения данной лабораторией подрядная организация будет за свои средства исправлять эти нарушения. Нами, заказчиком, в настоящее время по данному двору проплаты не было. То есть подрядчик обещает закончить данный двор 20 июня. До 20 июня все замечания будут устранены. После чего мы им уже оплатим за выполненные работы, - сказал Олжас Мухаметжанов, руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Ауэзовского района г. Алматы.

В дальнейшем пробы оценят специалисты центра качества дорожных активов в лаборатории. Они определят толщину и вес покрытия, и уже затем отправят его в специальную печь, где состав полностью растворится, и эксперты смогут определить его качество. Результаты экспертизы отправят подрядчикам.

Требования к плотности и толщине асфальтного покрытия бывают разными, в зависимости от проекта. Например, слой тротуарного полотна не должен быть меньше 4-х сантиметров, а проезжей части - не менее 5 сантиметров.

- Часто встречаются нарушения, это те, которые кладут в воду, в лужу, в такие дни, когда идет дождь. Потом не обмазывают битумом. Толщину не соблюдают, когда ямочный ремонт делают. Потом бывает при работе на тротуарах обмазкой не занимаются, - рассказал директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по г. Алматы Умирзак Ерембаев.

Всего специалистами качества дорожного покрытия с начала года проверено около 30 участков отремонтированных дорог. Нарушения выявлены в 8 случаях. Впрочем, все недоделки и дефекты подрядчики устраняют за свой счет в рамках гарантии в течение трех лет.

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