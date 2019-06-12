100 тонн гниющего картофеля нашли у трассы в Костанайской области

Эти отходы угрожают окружающей среде.

Вдоль трассы рядом с Костанаем обнаружили 100 тонн гниющего картофеля. Овощи были выброшены в мешках недалеко от поселка Жамбыл Костанайского района, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Нашел их местный рыбак, который и сообщил об этом факте экологам. Картофель лежал на солнце больше суток и источал неприятный запах. Хозяина мешков нашли. Им оказался директор крестьянского хозяйства. Уверяет, что для утилизации испорченного овоща нанял специальную бригаду. Они и должны были вывезти картофель на мусорный полигон. Однако, судя по всему, своих обязательств не выполнили.

Сархан Бекиров, директор КХ:

- На свалку ребятам заказали, чтобы везти. Они ошибочно везли сюда, погрузят сейчас, увезут на свалку, через час ничего не будет.

В департаменте экологии сообщили, за подобное нарушение грозит наказание - от предупреждения до 250 тысяч тенге. В данном случае штрафных санкций не будет. Поскольку несанкционированную свалку убрали в течение нескольких часов.

Сергей Мукушев, государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области:

- В случае гниения картофеля могут выделяться такие негативные вещества, в переходах на токсичные элементы, которыми могут пропитываться как грунтовые воды, как в атмосферу выбрасываться. Также могут животные, проходя мимо, употребить этот гниющий картофель в пищу, вызвать различные заболевания для себя. Во избежание загрязнения окружающей среды собственником отходов производится ликвидация.

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