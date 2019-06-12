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Forbes опубликовал доход Головкина

Издание назвало сумму годового дохода и его место в списке спортсменов.

Фото : sport.ua12 июня 2019, 01:30

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в этом году, сообщает Sports.kz.

Первое место на данный момент в нем занимает футболист "Барселоны" Лионель Месси: его состояние в 2019 году оценивается в 127 миллионов долларов. Второй в списке — нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду — 109 миллионов долларов. Тройку замыкает еще одна звезда футбола — Неймар из "ПСЖ" — 105 миллионов долларов.

Мексиканский боксер Сауль Альварес расположился в списке на четвертой позиции с общим заработком в 94 миллиона долларов (из них 2 миллиона — по спонсорским контрактам).

Потенциальный соперник "Канело" по сентябрьскому бою, казахстанец Геннадий Головкин, также попал в рейтинг, хотя оказался в его "подвале" — на 95-м месте. В этом году GGG уже заработал 25,5 миллиона долларов (2,5 миллиона от этой суммы — рекламные контракты).


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