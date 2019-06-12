Почему алматинцы не смогут воровать электросамокаты

Мониторинг станций и оплата будет осуществляться при помощи мобильного приложения.

В Алматы запускают сервис поминутной аренды электросамокатов. Директор компании "OZIM SCOOTERS" рассказал, почему горожане не смогут украсть транспорт, нужно ли будет вносить залог и насколько успешен окажется проект. Об этом сообщает InAlmaty, передает Zakon.kz.

Сервис городского проката электросамокатов в Алматы запустят в конце лета. На первом этапе для аренды станут доступны 300 электрических самокатов. В городе откроются 35 станций. Также для электросамокатов приспособят 70 имеющихся велопарковок. Итого в центральной части Алматы будет около 100 остановок.

- Идея зародилась в Китае, позже ее подхватили на Западе. Сейчас во всем мире кикшеринг (прокат - авт.) электросамокатов очень популярен. Я купил этот вид транспорта два года назад и практически перестал использовать автомобиль. В виду специфики города Алматы пользоваться велосипедами не очень удобно. У некоторых не хватает физической подготовки, чтоб крутить педали и подниматься вверх, - говорит директор компании Асылбек Есенов.

По словам предпринимателя, украсть самокаты будет сложно. Шанс того, что с ними повторится история велосипедов компании Ofo, которые массово воровали и ломали, минимален.

- Прокат велосипедов в Алматы начали реализовать две компании: Ofo и Almaty Bike. Компания Ofo - одна из первых в Китае решилась на кикшеринг, которая в последующем вышла на зарубежные рынки. Из-за неэффективности менеджмента и ряда других причин компания обанкротилась за пределами Китая. Велосипеды Almaty Bike разместили на станциях. Их тоже пытались воровать, но глобального расхищения не было. Мы также решили использовать станционный принцип, - пояснил Асылбек Есенов.

Мониторинг станций и оплата будет осуществляться при помощи мобильного приложения. Через него горожане смогут увидеть свободные самокаты и прокладывать собственные маршруты. Причем, разблокировать самокат будет возможным только после оплаты.

- Электросамокаты полностью запрограммированы. В каждый встроен GPS-трекер, который посылает нам информацию о его расположении. Также компания заключила контракт с охранным агентством. Если кто-то попытается его унести в заблокированном состоянии или будет несколько раз дергать, охранники получат сигнал. При необходимости организуют погоню. Если попытки краж будут повторяться неоднократно, мы запишем пару роликов с задержанием и люди поймут, что это бессмысленно.

Директор компании добавил, что точная система оплаты неизвестна. Однако предварительно стоимость аренды составит 25 тенге в минуту и плюс 100 тенге за разблокировку. При этом на счету должно быть не менее 2000 тенге. С началом поездки эти деньги блокируются. Затем списывается нужная сумма, а при возвращении самоката на станцию остаток возвращается.

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