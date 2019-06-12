"У GGG нет шансов". Эксперт сравнил Головкина с "Канело" после дебютного боя

После боя GGG бросил вызов "Канело", заявив, что готов провести с ним третий бой в сентябре.

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил действия экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) в бою с канадцем Стивом Роллсом (19-1, 10 КО) и сравнил его с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Их бой состоялся утром 9 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился в четвертом раунде, когда Головкин нокаутировал соперника.

- Это был очень легкий бой для Головкина. Он по всем параметрам превосходил соперника. Победа принесла ему уверенность и дала заряд на дальнейшие бои. С другой стороны, я не успел разобрать тактические и технические изменения. Не думаю, что есть какие-либо качественные новшества. Головкин стал терпеливым. Он вернулся к своей методичной стратегии ведения боя. Это выглядит неплохо, но все равно он недостаточно подвижен. На фоне такого Головкина можно понять, как хорошо выглядит "Канело". Прямо сейчас у GGG нет шансов против "Канело". Я думаю, что Головкину предстоит многое в себе усовершенствовать, - отметил Джей.

После боя GGG бросил вызов "Канело", заявив, что готов провести с ним третий бой в сентябре. Предыдущие два поединка завершились сперва ничьей, затем победой мексиканца решением судей.

В ответ владелец Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвал главное условие для очередного противостояния Головкина с "Канело". Тем временем, DAZN уже приступил к раскрутке трилогии. По информации инсайдера, заявления Де Ла Хойи являются позерством, а сама трилогия состоится 14 сентября.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!