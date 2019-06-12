Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дожди будут на большей части Казахстана в среду

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере- туман.

Фото : Википедия12 июня 2019, 09:03

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юге республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере- туман.

В Акмолинской области местами- ветер 15-20 м/с, днем возможен град. В Алматинской области местами ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Карагандинской областях ожидаются местами- шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с, в Северо-Казахстанской области местами шквал.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, местами Мангыстауской областях сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 12 июня: днем 19°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, частично облачно: гроза с дождем.

Прогноз погоды на 12 июня.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты