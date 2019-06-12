Число безработных в Казахстане увеличилось на 1,1% за год

Официальный уровень безработицы в стране сохраняется в пределах менее 5%.

На конец первого квартала текущего года численность рабочей силы составила 9,2 млн человек — на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9 млн человек), передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.

Занятое население достигло 8,7 млн человек, увеличившись на 2,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года (8,5 млн человек). Из них 76,4%, или 6,7 млн человек — наёмные работники. В свою очередь, самозанятое население составило 2,1 млн человек, или 23,6% от общей численности населения.

Тем временем безработное население также увеличилось — на 1,1% год-к-году, до 442,9 тыс. человек. Из них молодёжь в возрасте 15–28 лет составила 83,7 тыс. человек. В анализируемом периоде прошлого года число безработных было равно 437,8 тыс. человек, при снижении на 0,3%. Впрочем, в последние годы заметна динамика снижения количества безработного населения в анализируемом периоде, рост наблюдается только в текущем году. При этом уровень безработицы в стране снизился с 4,9% до 4,8% год-к-году.





В стране существует множество способов поиска работы: мониторинг вакансий в СМИ, платное или бесплатное размещение своего резюме и т. д. Наиболее популярен поиск работы через интернет и онлайн-площадки. Развитие цифровизации и технологий даёт возможность минимизировать трудозатраты по поиску работы.

В РК действует множество интернет-площадок по трудоустройству, активно используемых как населением, так и организациями, которые числятся в Электронной бирже труда: Hh.kz, Hipo.kz, Naimi.kz, Supernanny.kz, Sadu-kz.com, Olx.kz, Rabota.nur.kz, Сareer.kz, Joblab.kz, Kzwork.com, Zarplata.kz, goJOB.kz, 24rabota.kz, Qyzmet.kz, Kz.jooble.org.

Напомним, на конец первого квартала текущего года наибольшее число безработных приходится на Алматы: 51,2 тыс. человек, на 3,3% больше, чем годом ранее (49,6 тыс. человек). Второе место по количеству безработного населения занимает Алматинская область: 49,6 тыс. человек (годом ранее — 48,9 тыс. человек). В тройку регионов-аутсайдеров также вошла Туркестанская область: 41,3 тысячи безработных.

Меньше всего безработных наблюдается в Северо-Казахстанской (14,6 тыс. человек), Мангистауской (15 тыс. человек) и Атырауской (16,2 тыс. человек) областях.

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