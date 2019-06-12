В Алматы горел банный комплекс
Жертв и пострадавших нет.
Фото : Пресс-служба ДЧС г.Алматы12 июня 2019, 10:14
В Алматы 12 июня в 8 утра загорелся банный комплекс, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Комплекс находится в Алмалинском районе, по ул. Хусаинова, 2. К моменту прибытия пожарных расчетов, происходило горение деревянного здания банного комплекса открытым пламенем.
Создалась угроза распространения огня на весь комплекс общей площадью 900 кв.м. и на близлежащий частный жилой дом. Принятыми мерами предотвращен переход пожара на жилой дом, пожар локализован в 08.34 часов.
- На ликвидацию пожара задействовано 9 ед.техники и 32 человека личного состава Службы пожаротушения города Алматы. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 09.33 часов. Площадь пожара составила 150 кв.м., - говорится в сообщении ДЧС.
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