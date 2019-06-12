В ДП Мангистауской области назначен новый заместитель начальника

Им стал Болатбек Акшауов.

Новый заместитель начальника назначен в Департаменте полиции Мангистауской области. Им стал Болатбек Акшауов, ранее занимавший должность начальник Жанаозенского отдела полиции (ОП), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Болатбек Ыскакович Акшауов родился 25 октября 1971 год родился в Бейнеуском районе Мангистауской области.

Образование

В 1988 году поступил в Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт Уральска, в 1993 году получил специальность инженер-механик.

В 2000 году поступил в Карагандинский государственный университет, в 2003 году окончил его по специальности юрист.

Трудовой стаж

С 22 октября 1993 года и по настоящее время служит в органах внутренних дел.

С 1993 по 1994 годы – работал участковым милиционером, инспектором отделения обеспечения общественной безопасности Бейнеуского района УВД Мангистауской области.

С 1994 по 1996 годы – работал старшим оперуполномоченным контрольно-пропускного пункта ОВД Бейнеуского района УВД Мангистауской области.

В 1996-1997 годах – оперуполномоченный уголовно-розыскной группы отдела ГСК Бейнеуского района ГСК Мангистауской области, оперуполномоченный отделения общеуголовного розыска.

С 1997 по 2005 годы – занимал должности инспектора отделения Государственной службы охраны УВД Бейнеуского района УВД Мангистауской области, оперуполномоченного группы розыска преступника, старшего оперуполномоченного группы розыска преступника, начальника отделения розыска преступника, заместителя начальника.

С 2005 по 2009 годы – был начальником УВД Мангистауского района ДВД Мангистауской области.

С 31 июля 2009 по 3 декабря 2010 года – начальник УВД города Жанаозен ДВД Мангистауской области.

С 3 декабря 2010 по 27 января 2011 – в распоряжении ДВД Мангистауской области.

С 27 января 2011 по 3 февраля 2012 года – заместитель начальника Управления общественной безопасности ДВД Мангистауской области.

С 3 февраля 2012 по 19 октября 2012 – заместитель начальника Управления административной полиции ДВД Мангистауской области.

С 19 октября 2012 по 28 апреля 2018 года – занимал должность начальника УВД города Актау ДВД Мангистауской области.

С 28 апреля 2018 по 07 июня 2019 года – начальник Жанаозенского ОП ДП Мангистауской области.

7 июня 2019 года назначен заместителем начальника Департамента полиции Мангистауской области.

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