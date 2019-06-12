Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Завуча и классного руководителя наказали за поборы в школе в ВКО

Денежные средства собирали для работы областной комиссии.

Фото : zakon.kz12 июня 2019, 10:39

В Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО обратились родители гимназии №3 Курчумского района с жалобой на поборы в школе, сообщает Zakon.kz.

- Классный руководитель 9 класса в общем родительском чате призвала родителей собрать денежные средства для работы областной комиссии. Несмотря на несогласие родителей, классный руководитель настояла на сборе денег, - рассказали в пресс-службе департамента.

По данному факту проведена проверка, по итогам которой классный руководитель и заместитель директора по научной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как отметили в департаменте, в случае возникновения аналогичных фактов, вы можете обращаться по номеру Ватсап 87086042151, 8 7232 765126 или 765117.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты