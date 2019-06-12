Завуча и классного руководителя наказали за поборы в школе в ВКО

Денежные средства собирали для работы областной комиссии.

В Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО обратились родители гимназии №3 Курчумского района с жалобой на поборы в школе, сообщает Zakon.kz.

- Классный руководитель 9 класса в общем родительском чате призвала родителей собрать денежные средства для работы областной комиссии. Несмотря на несогласие родителей, классный руководитель настояла на сборе денег, - рассказали в пресс-службе департамента.

По данному факту проведена проверка, по итогам которой классный руководитель и заместитель директора по научной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как отметили в департаменте, в случае возникновения аналогичных фактов, вы можете обращаться по номеру Ватсап 87086042151, 8 7232 765126 или 765117.

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