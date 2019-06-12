Токаев: Эта победа – победа всего народа

Защита интересов каждого гражданина страны - моя главная цель.

Касым-Жомарт Токаев выступил на инаугурации, которая проходит в столице во Дворце независимости, передает Zakon.kz.

- Уважаемый Елбасы, соотечественники, в первую очередь, я хочу поблагодарить народ Казахстана за оказанное мне огромное доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии и с демократическими требованиями. На предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Участвовали представители всех политических сил. Говорят, выборы это соревнования, где побеждают только мнения участников. Действительно, это справедливое мнение. Здесь победила мудрость нашего народа. Поэтому эта победа – победа всего народа, - сказал он.

По его словам, мы как единый народ вместе определили дальнейший путь развития Казахстана.

- Мнение каждого гражданина, проголосовавшего 9 июня, для нас очень важно, потому что единство народа, дружба - наши главные ценности и наш долг беречь эти ценности. Как президент своему народу хочу сказать – защита интересов каждого гражданина страны - моя главная цель. Я не допущу разделения их по политическим взглядам и установкам, - отметил Токаев.

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