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Власть обязана слушать запросы людей, а не обещать - Токаев

Президент сообщил о решении создать Национальный совет общественного доверия.

Фото : 24kz12 июня 2019, 11:28

Избранный Президент Казахстана во время инаугурационной речи сообщил о решении создать Национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь, передает Zakon.kz.

Первое совещание Совета общественного доверия пройдет в августе 2019 года.

- Власть обязана слушать запросы людей, не обещать, а делать. Такое правило должны соблюдать все члены правительства и акимы. Самым важным будут не общие цифры, а реальное благосостояние всех граждан. При принятии решений позиция населения будет учитываться. Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное народу правительство - форма, полностью соответствующая потребностям государства. Процесс трансформации будет продолжаться, - сказал Токаев.

- Мы основываемся на признании плюрализма мнений. Разные мнения - единая нация, - добавил Токаев.


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