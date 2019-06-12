Токаев: Нам нужно серьезно обновить соцполитику

Клянусь трудиться не жалея сил, честно служить народу!

Во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась инаугурация Касым-Жомарта Токаева. В своей речи он уделил большое внимание справедливой социальной политике, передает Zakon.kz.

- Мы продолжим политику развития человеческого капитала. В этом направлении что мы должны сделать в первую очередь? Мы примем новые законы, повышающие статус учителей и врачей. Защищая их права, создадим соответствующие условия, защищающие их материальное состояние. Конкретные задачи должны решаться на местном уровне. Также мы укрепим систему самоуправления в регионах, - сказал Президент.

По его словам, чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения.

- Они в скором времени будут обнародованы. Я планирую заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере, - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо серьезно обновить социальную политику.

- Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс. Моя цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное - всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана. Мы будем продвигать национальные интересы Казахстана на мировой арене, международная деятельность даст свои результаты и принесет дивиденды всем гражданам Казахстана. Клянусь трудиться не жалея сил, честно служить народу! - заключил он.

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