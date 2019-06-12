Президент РК: Девальвация тенге отрицательно повлияла на доходы населения

Необходимо принять среднесрочные комплексные меры.

Касым-Жомарт Токаев на инаугурации поднял вопрос снижения уровня доходов казахстанцев, передает Zakon.kz.

Президент рассказал, что во время рабочих поездок по стране проводил обсуждение с народом предстоящих больших задач.

- Мы выявляли самые актуальные вопросы. Мы четко видим актуальные вопросы общества, граждане желают справедливости во всем: честные службы, честную работу госорганов. Народ волнует снижение уровня доходов, девальвация. Дестабилизация международного финансового рынка, девальвация тенге отрицательно повлияла на доходы населения. Более миллиона человек вынуждены брать кредиты. Разрыв между гражданами с высокими и низкими доходом – волнует. Такие явления есть во всем мире, но нельзя сидеть на месте. Нам необходимо принять среднесрочные комплексные меры, - добавил глава государства.

По его словам, поступившие предложения от политических конкурентов в ходе выборного процесса будут использовать в его работе.

12 июня в Нур-Султане прошла инаугурация вновь избранного Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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