Еще два участка дорог перекроют в Алматы в связи с ремонтом

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок от ул. Кабанбай батыра до пр. Абая с 12 июня 23:00 до 13 июня 06:00 будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".



Также будет перекрыт участок на ул.Торайгырова - от ул. Каблукова до ул. Навои с 12 июня 22:00 до 13 июня 06:00.



Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

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