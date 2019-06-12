Еще два участка дорог перекроют в Алматы в связи с ремонтом
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : zakon.kz12 июня 2019, 11:57
В связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок от ул. Кабанбай батыра до пр. Абая с 12 июня 23:00 до 13 июня 06:00 будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Также будет перекрыт участок на ул.Торайгырова - от ул. Каблукова до ул. Навои с 12 июня 22:00 до 13 июня 06:00.
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
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