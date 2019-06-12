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Видео Бари Алибасова после выхода из комы

Алибасов лежит на больничной койке с закрытыми глазами, затем медсестра просит его приподняться.

Фото : Instagram12 июня 2019, 12:20

Участники группы "На-на" опубликовали видео, на котором показан их продюсер после его выхода из медикаментозного сна, передает Zakon.kz.

- Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе Бари, - написали участники группы.

На записи видно, как Алибасов лежит на больничной койке с закрытыми глазами, затем медсестра просит его приподняться, врачи помогают ему это сделать. Видео сделал сын Бари Алибасова.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

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Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе Бари! #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #бариалибасов

Публикация от Группа НАНА (@group_nana_) 11 Июн 2019 в 6:25 PDT


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