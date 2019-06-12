Турецкий инвестор построит многопрофильную больницу по мировым стандартам в Петропавловске

Больница будет построена в микрорайоне "Шығыс".

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии подписания документов о строительстве новых объектов здравоохранения по механизму ГЧП в рамках реализации социальных мер Елбасы "Әлеуметтік қамқорлық" и выполнения поручений, данных главой государства Токаевым по вопросам охраны здоровья казахстанцев, передает пресс-служба акима СКО.



В ходе церемонии аким СКО Кумар Аксакалов и председатель правления турецкой компании "YDA Holding" Арслан Хусейн подписали меморандум о строительстве современной многопрофильной больницы в Петропавловске.

Как отметил Арслан Хусейн, в Казахстане благоприятный инвестиционный климат и для инвесторов созданы все условия для реализации проектов.

Накануне аким СКО Кумар Аксакалов провел встречу с председателем правления турецкой компании "YDA Holding" Арсланом Хусейном. Об этом глава региона написал на личной странице в Фейсбуке.

- Инвестор на собственные средства в этом году начнет строительство современной многопрофильной больницы в Петропавловске. Мы целый год шли к реализации проекта, вели переговоры с инвестором. Это очень важный социальный проект для жителей Северо-Казахстанской области. Открытие больницы позволит оказывать качественные медицинские услуги населению региона с внедрением передовых технологий. Лучшие врачи будут работать на самом современном оборудовании. Наши жители смогут получать качественное медобслуживание, не покидая регион. Более того, наша современная больница будет привлекательна для жителей соседних регионов страны и приграничных областей РФ. Тем самым, мы будет развивать медицинский туризм в СКО, - написал Кумар Аксакалов.

Надо отметить, что турецкий инвестор не только построит больницу, но и будет управлять ею. "YDA Holding" имеет богатый опыт в этой сфере и внедрит современные стандарты менеджмента. Компания построила 10 современных больниц по всему миру. Турецкая компания будет обучать североказахстанских врачей и привлекать зарубежных врачей для лечения и обмена опытом.

Многопрофильная больница будет построена в микрорайоне "Шығыс". Рядом с больничным комплексом возведут жилье для врачей.

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