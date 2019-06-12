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Крупные партии незадекларированных сигарет, гироскутеров и обуви выявили на Хоргосе

Весь товар помещен на склад временного хранения.

Фото : Sochi.com12 июня 2019, 14:08

Главный специалист таможенного поста "Алтынколь" в "Хоргосе" Бекен Нурахметов сообщил о выявленных партиях незадекларированных сигарет, обуви и гироскутеров, передает Zakon.kz.

На КПП МЦПС "Хоргос" сотрудниками таможенной службы таможенного поста "Алтынколь" были задержаны незадекларированные и без акцизных марок сигареты китайского производства в общем количестве 1 277 блоков. Из них сигареты марки Esse - 330 блоков (66 тысяч штук сигарет) и сигареты марки Golden Deer - 947 блоков (189 400 штук сигарет). Общий вес табачных изделий составил 304 кг.

Также сотрудниками того же таможенного поста задержана партия незадекларированной спортивной обуви известного бренда: мужские кроссовки - 992 пары, общим весом 546 кг и летняя спортивная обувь весом 345 кг.

Помимо этого была выявлена крупная партия незадекларированных гироскутеров.

Весь товар помещен на склад временного хранения. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.


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