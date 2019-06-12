Эксперт объяснил первый указ Токаева о статусе акимов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Это сделано для того, чтобы легитимизовать их деятельность, а в последующем проводить кадровую политику спокойно и планомерно.

Сразу после инаугурации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, постановляющий продолжать работать подотчетным непосредственно ему руководителям государственных органов до назначения соответствующих руководителей, а также указ, постановляющий акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов. Своим мнением, для чего это было сделано и что значит для политической жизни страны, с журналистом Zakon.kz поделился политолог Талгат Калиев.

Как пояснил спикер, при вступлении в должность нового Президента страны акимы городов, "силовики" и другие назначаемые Президентом госслужащие обязаны сложить свои полномочия. А чтобы они могли законно исполнять свои функции, их деятельность нужно легитимизовать. На это и направлены подписанные главой государства указы.

- Я думаю, что, во-первых Президент хочет принимать кадровые решения не спеша, а осмысленно и рационально. Токаев сравнительно недавно - в марте текущего года - вступил в должность как исполняющий обязанности Президента. Прошло несколько месяцев, он посетил несколько регионов страны, и, я думаю, оценил ситуацию в достаточной мере. Но в тоже время этого явно недостаточно для того, чтобы иметь полную, комплексную оценку ситуации. Поэтому, на мой взгляд, это самый рациональный и осмысленный подход – "не рубить с плеча", проводя все кадровые изменения в кратчайшие сроки, а спокойно и планомерно, какие-то точечные назначения и перестановки проводить. А уже потом делать это более комплексно, руководствуясь рациональным подходом. Но, в целом, я думаю, значимые кадровые перестановки со временем проводиться будут, – считает Талгат Калиев.

При этом эксперт отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, кого именно и когда затронут эти кадровые перестановки. Возможно, они будут происходить ближе к осеннему периоду. А может быть, кого-то из назначаемых Президентом госслужащих заменят в ближайшее время.

-Тут, наверное, все зависит от общей оценки социально-экономической ситуации в регионах, насколько эффективен тот или иной аким. Но и опять-таки Президентом подан четкий сигнал, что главным критерием для оценки будет качество жизни и степень удовлетворенности населения. То есть, я думаю, что этот фактор тоже будет играть ключевую роль при определении перспективы того или иного акима, – резюмировал политолог.

Подготовил Владимир Демидов

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