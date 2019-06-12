Еще 7 участков улицы Толе би перекроют этим летом в Алматы
До начала осени потребуется перекрыть ещё 7 участков улицы Толе би.
Фото : pixabay.com12 июня 2019, 15:12
В Алматы вводятся ограничения для проезда еще на одном участке улицы Толе би. О дальнейших планах перекрытий рассказали в Алматинских тепловых сетях, передает Zakon.kz.
С 12 июня по 1 июля проезд автотранспорта по южной части улицы Толе би от улицы Садовникова до улицы Утеген батыра (восточное направление) будет закрыт.
Временные ограничения необходимы для замены изношенного сегмента магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью этой части улицы.
- Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и предусмотреть схему объезда указанного участка.Вместе с тем, по информации подрядной организации, реконструирующей эту теплотрассу, до начала осени потребуется перекрыть ещё 7 участков улицы Толе би, о чем будет сообщено дополнительно, - отметили в АлТС.
При этом в районах перекладки трубопроводов горячее водоснабжение жилых домов и иных объектов будет полностью сохранено.
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