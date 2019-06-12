Перекресток Достык-Аль-Фараби будет перекрыт в Алматы

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В связи с проведением среднего ремонта развязки на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби с 14 июня по 26 июня текущего года движение транспорта в тоннеле проспекта с 23:00 до 06:00 часов будет частично перекрыто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

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