Перекресток Достык-Аль-Фараби будет перекрыт в Алматы
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : dp.ua12 июня 2019, 15:12
В связи с проведением среднего ремонта развязки на пересечении проспектов Достык и Аль-Фараби с 14 июня по 26 июня текущего года движение транспорта в тоннеле проспекта с 23:00 до 06:00 часов будет частично перекрыто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
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