В "Астана Опера" проходят последние приготовления к премьере балета "Жизель"

Постановочная группа представлена легендарными личностями.

В театре "Астана Опера" проходят последние приготовления к премьере балета А. Адана "Жизель". Легенда, пересказанная Генрихом Гейне, волнует зрительские сердца уже второе столетие. Фантастические вилисы-призраки, парящая на высоте пяти метров Жизель, безупречная хореография и расписанные вручную итальянскими художниками декорации делают спектакль столичного театра поистине уникальным, сообщает пресс-служба театра.

Премьера пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта РК 14, 15 и 19 июня.

В балетных залах оттачивают последние штрихи: артисты кордебалета – призрачные вилисы-невесты, умершие до свадьбы, кружатся в почти невесомом танце, а исполнители партий Жизели и Альберта танцуют тем страстнее и быстрее, чем больше чувствуют, что данный им для пляски час истекает…

Постановочная группа представлена легендарными личностями: балетмейстер-постановщик - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова, выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио, обладательница премии "Оскар", художник по костюмам Франка Скуарчапино. Дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев.

Алтынай Асылмуратова знает все тонкости этого спектакля. Ведь она блистала в балете "Жизель" на разных сценах мира, начиная от Мариинского театра (Россия) до Королевского балета (Великобритания). Образ главной героини, созданный ею, остается эталонным и на сегодняшний день.

- Мне пророчили другое амплуа, к примеру, меня видели в таких спектаклях, как "Баядерка", "Дон Кихот", "Корсар", а я с детства мечтала исполнять Жизель. Спасибо моему педагогу О. Моисеевой, которая с радостью отозвалась на мое желание танцевать в этом спектакле и дала мне шанс проявить себя. Когда мне было 18 лет, то это была одна Жизель, когда 25 и 35 – совсем другая. Меняются взгляды на жизнь, пересматриваешь свое отношение к героям, растёшь профессионально, и это очень интересно. Еще многое зависит от того, с кем ты танцуешь, - рассказывает Алтынай Абдуахимовна. - На первый спектакль в афише заявлены Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан. Они очень органичные, музыкальные артисты. Айгерим по облику очень подходит партия Жизели, и мы уже делали па-де-де из второго акта в программах гала-балетов, поэтому ей должно быть легче. Самое главное сделать еще первый, чтобы она жила в этой роли. Алия Таныкпаева – опытная танцовщица, несмотря на это, она приехала раньше, чтобы дольше поработать над всеми деталями спектакля. Мне это очень импонирует, это говорит о том, что она – настоящий профессионал.

Ассистенты балетмейстера-постановщика – Заслуженный артист России Константин Заклинский и Елена Шерстнева репетируют в залах с артистами по 8-9 часов, ведь на премьере все должно быть идеально.

- В этом балете все сделано гениально. Считается, что первым в списке топовых балетов идет "Жизель", а после него "Лебединое озеро". Это жемчужина классики, где драма заключается в том, что обманутая Жизель сходит с ума и умирает. Но интересно, что по окончанию спектакля остается приятное чувство, что главная героиня любит даже после смерти. Закрывая собой Альберта, она спасает его от гибели. Именно сила любви делает этот балет лучшим из всего классического репертуара, - заметил Заслуженный артист России Константин Заклинский.

Яркие краски балета "Жизель"

Выдающиеся деятели искусства Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино создали для театра "Астана Опера" множество прекрасных спектаклей, которым нет аналогов в мире. Список их наград очень длинный, и он продолжает пополняться каждый год. Где бы они ни работали, талант художников находит истинное признание, их творчество ценит весь художественный и музыкальный мир. Недавно мэтры получили Золотую медаль за высшие достижения в изобразительном искусстве в Испании.

Любопытно, что супруги делали очень много балетных постановок вместе, и "Жизель" еще 40 лет назад был одним из спектаклей, в котором Франка Скуарчапино работала тогда в качестве ассистента Эцио Фриджерио. Так, за 40 лет совместной деятельности эта творческая семейная пара накопила колоссальный опыт и знания, которыми щедро делится сегодня с театром "Астана Опера".

- Художественное исполнение спектакля на 90 % состоит из живописи. Это одна из самых сложнейших категорий в театральном производстве. Кропотливый процесс ручной росписи всегда высоко ценился в мире, оттого балет "Жизель" получился очень красивым, в особенности, с точки зрения живописи, которую сделали для нас специалисты мирового уровня. Плеяда высоких театральных художников, к сожалению, становится все меньше и меньше, но нам удалось с ними плодотворно поработать, в том числе с Ренато Ринальди, который и выполнил по эскизам Эцио Фриджерио сказочно-фантастические расписные картины домов и мягких декораций, надеюсь, публика столицы оценит их труд. Важно и то, что в других театрах мира нет такой богатой палитры цветов, - подчеркнул заместитель директора по художественно-постановочным вопросам и производству Виктор Караре.

Отдельные жесткие элементы декораций моторизированы, они работают на дистанционном управлении. Благодаря сложным устройствам будет вращаться крест на могиле Жизели, но на этом технические находки не заканчиваются: мастера сконструировали механизм, позволяющий произвести пролет главной героини на высоте 5 метров от левой кулисы в правую. Кроме того, впечатляет и масштабный дом Жизели, высота которого составляет 6 метров, для того, чтобы его было удобно передвигать, специалисты вмонтировали в основание небольшие колеса.

Радовать взоры публики будет не только великолепное убранство сцены, но и костюмы обладательницы премии "Оскар" Франки Скуарчапино.

- Для этого балета были изготовлены 162 костюма, мы искали натуральные, "дышащие" ткани для юбок и корсетов, чтобы артистам было комфортно танцевать. Это шелк, хлопок, лен, тафта, и все они разных цветов: желтый, красный, зеленый, оранжевый, белый, голубой и другие. На один слой юбки уходило 4 метра ткани, а таких слоев у одного наряда порядка 5. Несмотря на это, костюмы не стали тяжелыми. Франка Скуарчапино выбирала почти невесомые материи, чтобы балерины могли порхать в них по сцене, - сказала ассистент художника по костюмам Анна Верде.

Крой костюмов отражает эпоху XVIII века. Для ведущих солистов они значительно сложнее, поскольку в них много ручной работы, к примеру, отделки тесьмой, использования аппликаций, вышивки бисером.

- Мы не будем отступать от классики, весь спектакль выдержан так, как если бы вы посмотрели его в оригинале несколько столетий назад. Конечно, структура тканей, цвет – все это соответствует сегодняшним реалиям, но дух той эпохи передан абсолютно точно. Все костюмы нам как дети, над каждым из них мы кропотливо трудимся. Например, корсет для костюма Жизели – почти произведение искусства, весь он выполнен вручную, с огромным количеством мелких деталей и украшений. Однако у каждого наряда есть свои особенности, прежде всего, это касается игры цветов, которую так любит использовать Франка Скуарчапино в своих работах, - заключила Анна Верде.

Спектакль оказался очень интересным и для мастеров бутафорского цеха. Они уже наполнили корзины виноградом, предназначенные для подруг Жизели, которые трудятся в винограднике. Самой красочной и, в то же время, сложной работой, бутафоры считают сцену охоты. Им необходимо было изготовить чучела соколов, фазанов, куропаток, уток, лань и зайцев, при этом сохраняя их реалистичность. Вот мастер приклеивает перышко к перышку, и это не просто трудоемкий процесс, но еще и очень ответственный, ведь нужно создать равномерный окрас оперения.

В этой постановке очень много картин природы, поэтому она богата различными видами полевых цветов, в том числе, можно увидеть и ромашку, от которой оторвет лепесточки Жизель. После каждого спектакля бутафоры будут их обновлять. Ветка дерева тоже должна сломаться, но здесь мастера использовали механизм с защелкой, чтобы осуществить ее многоразовое использование.

На пути к совершенству

Каждая балерина стремится исполнить партию Жизели идеально, но вот показать ее особенную, проникновенную жизнь удается не всем. Тема любви – измены – прощения понятна каждому и раскрыть ее, донести до сердец зрителей предстоит трем балеринам: Айгерим Бекетаевой, Алие Таныкпаевой и Анастасии Заклинской.

Дар романтической танцовщицы есть у ведущей солистки балета "Астана Опера" Айгерим Бекетаевой. Молодая исполнительница завоевала признание публики многих стран, воплощая подобные образы "поэтических" героинь.

- Для меня большая честь и радость готовить эту партию с Алтынай Асылмуратовой. Это непростая роль, но тем она и интересна, ведь нужно передать два совершенно разных образа, разное состояние души: любовь и радость крестьянской девушки и вилисы. Второй акт сложнее технически, в нем необходимо показать невесомость, воздушность, а в первом акте важно актерское мастерство. В сцене сумасшествия я стараюсь все пронести через себя, опираясь на свои личные переживания и эмоции. Хотелось бы, чтобы зритель прожил со мной историю Жизели, чтобы поверил мне. Когда я готовилась к этой партии, Алтынай Абдуахимовна советовала не смотреть на других исполнителей, а искать свое понимание, ощущение образа, самой прочувствовать характер Жизели, - подчеркнула Айгерим Бекетаева.

- Наверное, каждая балерина мечтает исполнить балет "Жизель", и я не являюсь исключением. Он привлекает меня своей глубиной, психологизмом и возможностью раскрыть образ актерски. Ситуация, в которую попадает моя героиня, типична и для сегодняшнего времени. Вся трагедия, наверное, кроется лишь в том, что Жизель – девушка тонкой душевной организации, не способная пережить обман и предательство. Мир, в котором она живет, далек от реальности, и когда происходит столкновение с суровой действительностью, она "ломается", сходит с ума. В этот момент мне очень жаль ее. Я впервые буду вести классический спектакль, осознаю большую ответственность, которая лежит на мне, и в то же время считаю это огромным испытанием. Мне кажется, невозможно охарактеризовать и описать образ Жизели как-то конкретно, так как это действительно сложная романтически-драматическая партия и для каждой балерины ее образ индивидуален. Я благодарна своему партнеру Олжасу Тарланову, который вводит меня в этот спектакль, - поделилась Анастасия Заклинская.

Многое в спектакле зависит и от исполнителя мужской партии – Альберта. Постановщики видят его не коварным соблазнителем, а искренне увлеченным крестьянкой Жизелью.

- Над партией Альберта можно работать долго. Уверен, что и после премьеры, найду, что в нее добавить и, какие краски внести. Манеры и жесты графа в первом акте напоминают избалованного мальчика, который хочет получить все сейчас, мой герой не любит ждать, он не знает слова "нет". Вначале он играет с Жизелью, и только потом осознает, что он испытывает к ней чувства. Колебания эмоций, его настроение – все необходимо передавать публике, и это действительно сложно. Так как Альберт – граф, то он обладает особыми манерами, статью, это отражено в хореографии: выворотные ноги, классические шаги, чистота линий. Нужно отметить, что это сложный стиль, но не новый для меня. Во втором акте перед нами стоит другая задача - необходимо передавать атмосферу загробного мира, - отметил Бахтияр Адамжан.

Музыка романтического балета

Музыка Адана – не просто ритмический аккомпанемент танцам: она отличатся одухотворенностью и поэтичностью, создает настроение, намечает характеристики персонажей и сквозное музыкальное действие.

- Знаменитое па-де-де и адажио второго акта нередко исполняются в концертных номерах, как и альтовое соло, которое неизменно имеет зрительский успех. Вся музыка балета пронизана романтическими мелодиями, навеянными духом того времени. Я вижу эту музыку только вместе со сценой, в ней четко прописаны все образы главных героев, иллюстрируется все, что сказано в либретто: будь то история Жизели и Альбера или холодной Мирты. Замечательно вставленное па-де-де первого акта привлекает своей красотой, не известно, было ли оно первоначально в балете, либо это дописанный фрагмент. В XIX веке балетная музыка была не в особом почете, и писавшие ее композиторы часто находились на втором, и даже на третьем месте, по сравнению с оперными или композиторами-симфонистами. Раньше солистки смело требовали от дирижера свою собственную вариацию, и для них создавалась отдельная музыка. Зачастую мелодии брались из опер, которых в то время писалось огромное количество, случалось так, что они не выдерживали и одного исполнения, но были богаты красивыми мелодиями, которые обрабатывались, инструментовались и выдавались за балетную музыку, - рассказал дирижер-постановщик Арман Уразгалиев.

- Замечательный сюжет этого балета привлек колоссальное внимание публики, он был грамотно сформирован и переработан либреттистами. Во втором фантастическом акте в музыкальной части появляется колокол, который дает 12 ударов, что создает мистическую атмосферу ночи. Сама музыка настраивает слушателей перейти из жизни реальной в мир виллис. Если говорить о музыкальных образах, то Жизель – простая девушка-крестьянка, и ее характеризуют такие же абсолютно простые мелодии, насыщенные красками. Что касается мужской партии Альберта, то в первом акте из музыки мы понимаем, что он – человек из высокого сословия. С учетом балетных нюансов, это отражается и в ритме, и в его вариациях. Думаю, никто не останется равнодушным к красивому романсу – позднему раскаянию Альберта. Герой приходит на могилу к Жизели, и в этот момент потрясающе играет гобой, который по красоте не уступает симфоническим произведениям, - заключил дирижер-постановщик.

Уникальная созвучность трогательного сюжета и его хореографического воплощения сделали судьбу "Жизели" на редкость удачной. Нет сомнений, что и у столичной публики этот балет вызовет огромный интерес.

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