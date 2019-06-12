Генпрокуратура вновь обратилась к казахстанцам
Прокуратура призывает соблюдать законность.
Фото : 24.kz12 июня 2019, 16:03
Генеральная прокуратура разъясняла о недопустимости организации и участия в незаконных митингах и шествиях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.
Несмотря на это, в социальных сетях отдельные лица продолжают распространять провокационные призывы к их проведению в крупных городах страны.
Имеет место подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и воспрепятствованию работе объектов жизнеобеспечения.
Генеральная прокуратура повторно призывает соблюдать законность и воздержаться от организации и участия в несанкционированных публичных акциях.
В отношении лиц, причастных к противоправным действиям, будут приниматься самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, в рамках действующего законодательства.
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