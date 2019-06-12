Генпрокуратура вновь обратилась к казахстанцам

Прокуратура призывает соблюдать законность.

Генеральная прокуратура разъясняла о недопустимости организации и участия в незаконных митингах и шествиях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Несмотря на это, в социальных сетях отдельные лица продолжают распространять провокационные призывы к их проведению в крупных городах страны.

Имеет место подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и воспрепятствованию работе объектов жизнеобеспечения.

Генеральная прокуратура повторно призывает соблюдать законность и воздержаться от организации и участия в несанкционированных публичных акциях.

В отношении лиц, причастных к противоправным действиям, будут приниматься самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, в рамках действующего законодательства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!