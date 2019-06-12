Нефть подорожала более чем на три процента

Рост котировок связывают с данными Американского института нефти о снижении запасов в США.

Мировые цены на нефть растут. Вслед за маркой WTI более чем на три процента подорожала и Brent, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 17:39 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь росла на 3,03% — до 60,5 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на WTI росла на 3,42% — до 51,48 доллара за баррель.

Рост котировок связывают с данными Американского института нефти о снижении запасов в США. Сообщается, что, по данным на 4 января, коммерческие запасы нефти в стране упали на 6,27 миллиона баррелей после снижения на 4,5 миллиона баррелей неделей ранее.

Позднее в среду будут опубликованы официальные данные по запасам от Министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют снижение на 2,8 миллиона баррелей.

Позитивные факторы

Ранее сообщалось, что на мировые цены на нефть позитивно повлияли и переговоры между Вашингтоном и Пекином по торговым вопросам.

Официально они стартовали в понедельник. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий.

Аналитики отмечают и другие причины, поддерживающие цены на нефть, в том числе сокращение добычи странами ОПЕК и стабилизацию фондовых рынков.

Сделка ОПЕК+

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2016 года.

Седьмого декабря 2018 года ОПЕК+ решила сократить добычу суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в организацию. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.

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