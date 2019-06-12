Казахстанцы прошли в третий круг на ЧМ по стрельбе из лука

Впереди самые интересные стадии соревнования.

Отечественные спортсмены продолжают выступление на первенстве планеты в Голландии, передает Zakon.kz.

В соревнованиях по стрельбе из классического лука казахстанская мужская команда в одиночном разряде потеряла одного представителя после второго круга.

Ильфат Абдуллин проиграл голландскому спортсмену во втором круге. Санжар Мусаев и Денис Ганькин продолжают борьбу за награды.

Впереди самые интересные стадии соревнования, в том числе в командные, они ожидаются в ближайшие дни. Чемпионат продолжается, на нем разыгрываются олимпийские лицензии в Токио-2020.

Альберт Ахметов

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