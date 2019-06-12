Нетрезвый мужчина чуть не утонул в реке в Нур-Султане

В Департаменте по ЧС города Нур-Султан напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС столицы спасли тонувшего в реке Есиль мужчину, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

- Сегодня, 12 июня в 11.28 на экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что на реке Есиль, напротив ЖК "Сана" тонет человек. Незамедлительно на место вызова был направлен катер со спасателями Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, которые осуществляли патрулирование недалеко от места происшествия, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

На место прибыли спасатели - Абылайхан Омербаев, Ержан Кабулов и Даурен Каиров. Абылайхан Омербаев бросился в реку, подхватил тонувшего мужчину и передал группе спасателей. Мужчина не подавал признаков жизни и пришел в себя после того, как ему сделали искусственное дыхание. На данный момент состояние мужчины стабильное, в госпитализации не нуждается.

- Мужчина, 1975 года рождения, распивавший на берегу реки спиртные напитки, прыгнул в воду в непредназначенном для купания месте, не справился с течением и начал тонуть. Благодаря оперативным действиям спасателей Абылайхана Омербаева, Ержана Кабулова и Даурена Каирова трагедия была предотвращена. Это один из случаев, когда все обошлось, но в такие моменты секунды решают все, любая заминка может привести к необратимым последствиям, - сообщили в пресс-службе ДЧС столицы.

В связи с этим в Департаменте по ЧС города Нур-Султан напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

- Не заплывайте за буйки, не купайтесь в нетрезвом состоянии. Помните, 80 процентов несчастных случаев на воде происходят по этой причине. Также не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Кроме того, не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого (камеры от автомобилей, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки и т.п.). Не купайтесь в одиночку в незнакомых местах, - рекомендуют в столичном ДЧС.

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