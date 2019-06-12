В Алматы Достык и Жибек жолы частично закроют для пешеходов и машин

Все работы по модернизации общественных пространств будут проводиться поэтапно и с минимальными неудобствами для горожан. Установлены специальные ограждения и пешеходные трапы.

В Алматы, в связи с проведением работ по реконструкции участков проспекта Достык и улицы Жибек Жолы, частично перекрывается движение для автотранспорта и пешеходов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По ул. Жибек Жолы с 13 июня будет закрыто движение автотранспорта от Желтоксан до Наурызбай батыра. Пешеходная зона открыта с северной стороны улицы.

По пр. Достык будет частично перекрыта только пешеходная зона на двух участках с восточной стороны вниз от Курмангазы и Кабанбай батыра.

При этом все работы по модернизации общественных пространств будут проводиться поэтапно и с минимальными неудобствами для горожан. Установлены специальные ограждения и пешеходные трапы.

В рамках концепции "Город для людей" на этих улицах появится энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы и др. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.

В текущем году планируется отремонтировать еще более 600 дворов, охватив 50% всех городских многоэтажек. Проводится средний ремонт более 140 улиц. Ведется строительство новых дорог на 456 улицах в 14 микрорайонах города. На окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят на более чем 120 улицах города.

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