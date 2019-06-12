Завершен первый этап республикансого конкурса "Лучший государственный служащий Республики Казахстан"

На конкурс, стартовавший 5 апреля текущего года, подали заявки 24 государственных служащих по Атырауской области.

Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ежегодно проводится конкурс "Лучший государственный служащий Республики Казахстан", передает Zakon.kz.

Целью конкурса является повышение престижа государственной службы, пропаганда опыта государственного управления, выявление и стимулирование государственных служащих Республики Казахстан, обладающих лучшими профессиональными знаниями и навыками, совершенствование их мотивационной системы.

На конкурс, стартовавший 5 апреля текущего года, подали заявки 24 государственных служащих по Атырауской области, 10 из них прошли тестирование на знание стратегических и программных документов и получили направление на второй этап регионального уровня-собеседование (защита отдельных проектных работ).

5 июня текущего года претендентами на участие в конкурсе был проведен этап защиты проектов.

На данном этапе претенденты представили комиссии отдельные проектные работы, с целью повышения эффективности работы государственных органов внесли предложения по обновлению экономической или социальной эффективности, а также подробно продемонстрировали в отдельных проектах уровень реализации, ожидаемое состояние и уровень реализации.

Итоги конкурса, т. е. список участников, получивших направление на республиканский этап, будут опубликованы на интернет-ресурсе Агентства.

Стоит отметить, что в прошлом году по данному конкурсу 3 претендента из Атырауской области получили направление на республиканский конкурс и стали победителями.

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