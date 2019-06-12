Атырауским выпускникам вручили "Алтын белгі"

Церемония награждения выпускников знаками "Алтын белгі" прошла в Академическом Казахском драматическом театре имени Махамбета.

Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов поздравил лучших выпускников с получением аттестата об окончании средней школы и знака "Алтын белгі" на областном IV форуме "Жас тулек-2019", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Церемония награждения выпускников знаками "Алтын белгі" прошла в Академическом Казахском драматическом театре имени Махамбета.

В своем приветственном выступлении Серик Шапкенов напомнил, что своими достижениями дети обязаны старшим наставникам.

– Вы сегодня – самые лучшие, пример для подражания. Этому вы обязаны не только учителям, но и вашим родителям. Уверен, что вы станете образцом выполнения патриотического долга, вы берете свой путь, внесете свой вклад в развитие экономики региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, благотворной деятельности на благо нашей великой родины, – сказал Серик Шапкенов.

Торжественная церемония награждения продолжилась праздничным концертом.

Отметим, что всего по области в этом году выпустились 5 227 человек. 191 выпускник стал обладателем знака отличия "Алтын белгі", 168 выпускников получили аттестат с отличием.

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