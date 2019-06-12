Нурлан Нигматулин: диалог народа и власти возможен только на принципах законности

Все эти годы власть показывает, что открыта для диалога с обществом.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что "митинговщина – это не путь для стран, выбравших поступательное развитие, демократию и прогресс", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Об этом он заявил в кулуарах Мажилиса.

Нурлан Нигматулин отметил, "история учит, что страны, погружавшиеся в стихию митинговщины, несанкционированных уличных выступлений, провокаций, всегда откатывались назад в своем развитии".

- А нам есть, чем дорожить. За годы Независимости благодаря политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря неустанному труду всех казахстанцев создано успешное государство. Во всех сферах Казахстан является лидирующим государством на постсоветском пространстве: и в экономике, и в социальной сфере. Это признано во всем мире, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

Как отметил Нурлан Нигматулин, наша страна является образцом гражданского мира и общественного согласия. И все эти годы власть показывает, что открыта для диалога с обществом.

- И в сегодняшней речи избранный Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального Совета общественного доверия. Диалог народа и власти возможен только на принципах законности, - сказал Спикер Мажилиса.

Н.Нигматулин выразил уверенность, что народ Казахстана, который всегда отличается мудростью и благоразумием, и в нынешней ситуации проявит свои лучшие качества.

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