Токаев: Невиновных граждан, случайно оказавшихся в местах протеста - освободить

Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре освободить людей, случайно оказавшихся на митингах, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Поручил Генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 12 июня 2019 г.

Поручил Генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить.

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