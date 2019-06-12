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Токаев: Невиновных граждан, случайно оказавшихся в местах протеста - освободить

Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Фото : Twitter12 июня 2019, 18:21

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре освободить людей, случайно оказавшихся на митингах, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Поручил Генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить.


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