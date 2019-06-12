Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
Лидеры обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
Фото : Акорда12 июня 2019, 19:36
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на выборах Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.
Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
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