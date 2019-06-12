Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

Лидеры обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на выборах Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

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