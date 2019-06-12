В Костанайском областном суде опровергли, что в ДТП "на встречке" участвовал их сотрудник
На балансе суда не имеется автомобиля с таким номером.
Фото : Talks.su12 июня 2019, 20:53
Пресс-служба Костанайского областного суда распространила сведения о произошедшем 25 апреля текущего года ДТП на дороге в городе Рудный Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
- Поясняем, что на балансе РГУ "Администратор судов по Костанайской области" Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)" автотранспортное средство под гос. номером Р 779 CS не имеется.
За РГУ зарегистрированы гос. номера начиная с 001 CS10 до 060 CS10.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что согласно протоколу об административном правонарушении №0542971 от 30 апреля 2019 года по вышеуказанному факту был привлечен к административной ответственности водитель АО "Рудный Соколовстрой" Караев Б.А., а не сотрудник суда, - говорится в сообщении.
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