В Костанайском областном суде опровергли, что в ДТП "на встречке" участвовал их сотрудник

Пресс-служба Костанайского областного суда распространила сведения о произошедшем 25 апреля текущего года ДТП на дороге в городе Рудный Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

За РГУ зарегистрированы гос. номера начиная с 001 CS10 до 060 CS10.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что согласно протоколу об административном правонарушении №0542971 от 30 апреля 2019 года по вышеуказанному факту был привлечен к административной ответственности водитель АО "Рудный Соколовстрой" Караев Б.А., а не сотрудник суда, - говорится в сообщении.