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В Костанайском областном суде опровергли, что в ДТП "на встречке" участвовал их сотрудник

На балансе суда не имеется автомобиля с таким номером.

Фото : Talks.su12 июня 2019, 20:53

Пресс-служба Костанайского областного суда распространила сведения о произошедшем 25 апреля текущего года ДТП на дороге в городе Рудный Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

- Поясняем, что на балансе РГУ "Администратор судов по Костанайской области" Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)" автотранспортное средство под гос. номером Р 779 CS не имеется.

За РГУ зарегистрированы гос. номера начиная с 001 CS10 до 060 CS10.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что согласно протоколу об административном правонарушении №0542971 от 30 апреля 2019 года по вышеуказанному факту был привлечен к административной ответственности водитель АО "Рудный Соколовстрой" Караев Б.А., а не сотрудник суда, - говорится в сообщении.


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