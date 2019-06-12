Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления от мировых лидеров

Поздравления поступают как от президентов государств, так и от генсеков международных организаций.

Продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем приветствии выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, а также пригласил Главу государства совершить визит в Сеул.

- В удобное для обеих сторон время готов еще раз встретиться с Вами в Сеуле и продолжить наш созидательный диалог по развитию сотрудничества двух стран, - говорится в телеграмме.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани пожелал успехов Касым-Жомарту Токаеву и процветания народу Казахстана, а также выразил уверенность в углублении многогранного взаимодействия двух стран.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил свое уважение Президенту Казахстана и пожелал успехов в его деятельности.

- Я рад возможности продолжения сотрудничества с Вами в развитии дружественных отношений между Казахстаном и Люксембургом, - сказано в поздравительном послании.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в своем поздравительном письме выразила уверенность в том, что дружественные отношения, взаимный диалог между Литвой и Казахстаном продолжатся, уровень двустороннего взаимодействия в рамках Европейского Союза сохранится.

- Это откроет новые возможности для экономического роста в наших странах, повышения благосостояния двух народов, дальнейшего расширения сотрудничества, - говорится в телеграмме.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отметил, что убедительная победа Касым-Жомарта Токаева закладывает основу для дальнейшего уверенного развития Казахстана в качестве современного и динамичного государства.

- Уверен, что Ваше личное участие в развитии нашего интеграционного объединения позволит нашему Союзу идти по пути устойчивости, целеустремленности и превращения в одного из важнейших экономических акторов в мире, - подчеркнул Тигран Саркисян.

Также свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева направили и.о. Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, Генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев, Генеральный секретарь организации ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Владимир Щербаков, Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

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