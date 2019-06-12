Эмир Катара поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах

Президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара за поздравления и высказал намерение в дальнейшем продолжать эффективное двустороннее сотрудничество.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава Катара поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах и успешной церемонией инаугурации.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, пожелав Главе государства успехов, выразил уверенность в том, что его деятельность на столь высоком посту будет направлена на укрепление благосостояния и единства народа Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара за поздравления и высказал намерение в дальнейшем продолжать эффективное двустороннее сотрудничество.

В ходе беседы также обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

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