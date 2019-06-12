Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Эмир Катара поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах

Президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара за поздравления и высказал намерение в дальнейшем продолжать эффективное двустороннее сотрудничество.

Фото : Акорда12 июня 2019, 21:43

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава Катара поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах и успешной церемонией инаугурации.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, пожелав Главе государства успехов, выразил уверенность в том, что его деятельность на столь высоком посту будет направлена на укрепление благосостояния и единства народа Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара за поздравления и высказал намерение в дальнейшем продолжать эффективное двустороннее сотрудничество.

В ходе беседы также обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты