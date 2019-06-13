Директор фабрики, обвиненный в убийстве сотрудницы, осужден

Родственники осужденного отказываются верить в его вину.

В Акмолинской области осудили директора фабрики по переработке золота. Восемь лет колонии он получил за смерть подчиненной, хотя до последнего вину не признавал. Но суд доказал, что причиной смерти стал именно удар, нанесенный начальником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Мы будем обращаться наверх! Мы это дело так не оставим! Всех снесем! И вас снесем!

Супруга и родственники Дидара Утешкенова отказываются верить в его вину. Прошлой зимой 33-летний директор предложил подвезти свою подчиненную с одного объекта на другой. А через два часа привез едва живую на квартиру к другой сотруднице. Через пять дней комы 37-летняя женщина скончалась. Следствие пришло к выводу, что подчиненная отказалась ехать с директором, за что он ее ударил. От этого лаборантка упала на асфальт и получила травму головы. Подсудимого также обязали выплатить семье, погибшей около 9 миллионов тенге. У Динары Аканбаевой осталась 12-летняя дочь. Она воспитывала ее одна.

- Не сочувствуют чужому горю ни родственники, ни он, ведет себя ужасно. Нет уважения ни к прокурору, ко всем вот так. Это было видно, это было заметно и видно, я не знаю. Как будто муху убили, а не человека, - говорит сестра погибшей Алия Сейткасимова.

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