Казахстанские лучники одолели американцев и завоевали лицензию на Олимпийские игры

Казахстанцы одержали победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами олимпийских игр, со счетом 6:0.

Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио на чемпионате мира в Хертонгебосе (Нидерланды), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

12 июня, в 1/8 финала наша мужская команда по стрельбе из классического лука в составе из Дениса Ганькина, Санжара Мусаева и Ильфата Абдулина одержала победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами олимпийских игр, со счетом 6:0.

Этот результат позволил нашей команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Для Казахстана лицензия является важной еще и потому, что спустя 20 лет, после Олимпийских игр в Сиднее 2000 года, Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях.

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