Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские лучники одолели американцев и завоевали лицензию на Олимпийские игры

Казахстанцы одержали победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами олимпийских игр, со счетом 6:0.

Фото : Olympic.kz13 июня 2019, 01:59

Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио на чемпионате мира в Хертонгебосе (Нидерланды), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

12 июня, в 1/8 финала наша мужская команда по стрельбе из классического лука в составе из Дениса Ганькина, Санжара Мусаева и Ильфата Абдулина одержала победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами олимпийских игр, со счетом 6:0.

Этот результат позволил нашей команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Для Казахстана лицензия является важной еще и потому, что спустя 20 лет, после Олимпийских игр в Сиднее 2000 года, Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты