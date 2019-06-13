Казахстанские лучники одолели американцев и завоевали лицензию на Олимпийские игры
Казахстанцы одержали победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами олимпийских игр, со счетом 6:0.
Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио на чемпионате мира в Хертонгебосе (Нидерланды), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
12 июня, в 1/8 финала наша мужская команда по стрельбе из классического лука в составе из Дениса Ганькина, Санжара Мусаева и Ильфата Абдулина одержала победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами олимпийских игр, со счетом 6:0.
Этот результат позволил нашей команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Для Казахстана лицензия является важной еще и потому, что спустя 20 лет, после Олимпийских игр в Сиднее 2000 года, Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях.
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