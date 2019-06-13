Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки

Она укусила его за правое колено и оставила несколько порезов на икрах.

В пригороде Лос-Анджелеса, США, мужчина ввязался в драку с медведицей, чтобы отбить у нее пса. Он отделался незначительными ранениями, передает Lenta.ru.

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник, 10 июня. На задний двор мужчины забрел медвежонок. Появление животного заинтересовало небольшую собаку хозяина дома. Лай услышала разъяренная медведица. Она решила защитить своего детеныша и напала на пса. Хозяин попытался спасти собаку и ударил хищницу. Она укусила его за правое колено и оставила несколько порезов на икрах.

На место происшествия прибыли представители Департамента рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии, которые поймали медведицу и ее детеныша. В скором времени специалисты планируют выпустить животных на дикую природу.

Сейчас здоровью мужчины и его пса ничего не угрожает. В последние годы популяция черных медведей в штате Калифорния стремительно выросла, поэтому их нападения на человека участились.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведица напала на мужчину, но совет его девушки помог спастись из пасти животного. Она вспомнила, что медведя надо ударить в глаз, и ее возлюбленному удалось прогнать зверя.

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