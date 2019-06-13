Основателем Усть-Каменогорска оказался потомок выходца из Золотой Орды

Этот удивительный исторический факт был озвучен во время экскурсии по исторической части города.

Дворянский род Лихаревых, к которому принадлежал Иван Михайлович – посланец Петра I, в 1720-м году заложивший на Иртыше крепость Усть-Каменную, ведёт начало от знатного татарина Бахты-Хози, который в 1391-м с двумя братьями выехал из Золотой Орды к великому князю Василию Дмитриевичу. Бахты-Хози принял крещение именем Ананий, а прозвище у него было Иван-Лихарь. От него и пошли Лихаревы на Руси. Об этом пишет YK.kz, передает Zakon.kz.

Для историков это не новость: данные о происхождении рода Лихаревых можно легко найти в различных источниках Интернета, вплоть до Википедии, упоминается этот факт и в книгах об истории Усть-Каменогорска, однако широко не распространён.

Экскурсия была приурочена к приезду в город экспедиции Ильдара Маматова – российского издателя, автора и составителя самого протяжённого в мире маршрута по следам экспедиции Витуса Беринга – от Франции до Аляски. Усть-Каменогорск – часть это маршрута, ибо здесь в XVIII веке побывал отряд экспедиции Беринга под началом историографа Герхарда Фридриха Миллера. Миллер сделал подробное описание здешних мест, а впоследствии стал первым историком Сибири.

Именно он приложил к своим письмам документы о создании крепости Усть-Каменной, из которых мы узнаём год её постройки.

Согласно тем документам, в следующем году Усть-Каменогорск отметит 300-летие со дня своего основания прапраправнуком золотоординского вельможи.

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