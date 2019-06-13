Twitter Медведева взломали хакеры
Сразу после публикации твиты были удалены.
Фото : Pixabay13 июня 2019, 06:55
В аккаунте премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter появились два странных сообщения. Твиты были размещены в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади, сообщает Gazeta.ru.
- Vk mho cucumber uovunpniophvoui. Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi, - говорилось в сообщениях Медведева.
Сразу после публикации твиты были удалены.
В пресс-службе главы правительства позже сообщили, что аккаунт премьер-министра был взломан злоумышленниками, контроль над аккаунтом уже восстановлен.
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