Twitter Медведева взломали хакеры

Сразу после публикации твиты были удалены.

В аккаунте премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter появились два странных сообщения. Твиты были размещены в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади, сообщает Gazeta.ru.

- Vk mho cucumber uovunpniophvoui. Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi, - говорилось в сообщениях Медведева.

Сразу после публикации твиты были удалены.

В пресс-службе главы правительства позже сообщили, что аккаунт премьер-министра был взломан злоумышленниками, контроль над аккаунтом уже восстановлен.

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