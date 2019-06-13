Историю с пропажей кота Алибасова назвали ложью

О пропаже кота продюсера стало известно 12 июня.

Писательница Лена Ленина раскритиковала действия родственников и близких продюсера Бари Алибасова за хайп вокруг его госпитализации в интервью "Комсомольской правде", передает Lenta.ru.

Она считает, что продюсеру не понравятся многие вещи после выписки. В качестве примера Ленина привела историю с пропажей кота Алибасова, которая, по ее мнению, является выдумкой.

- Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина, - сказала писательница.

О пропаже кота продюсера стало известно 12 июня. Питомец сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции. По мнению родственников продюсера, кот испугался и убежал накануне, 11 июня.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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