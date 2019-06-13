Twitter заблокировал аккаунт Головкина

Ранее в похожей ситуации оказался Тайсон Фьюри.

Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальный аккаунт экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.

В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.

Ранее в похожей ситуации оказался экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 KO). Его Twitter-аккаунт подвергся хакерской атаке и был заблокирован. Позже его удалось восстановить.

Возможно, аккаунт Головкина также пытались взломать хакеры.

Свой последний бой Головкин провел 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, когда в четвертом раунде нокаутировал прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19-1, 10 КО). Для казахстанца этот поединок стал дебютным на стриминговом сервисе DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса.

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