В ЗКО на причастность к деятельности ДВК проверили 18 человек
Все лица отпущены домой.
Фото : Atameken Business Channel13 июня 2019, 09:46
18 человек проверили на причастность к запрещенной в Казахстане организации ДВК в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.
- В производстве Следственного Управления ДП ЗКО находится досудебное расследование, начатое по ст. 405 ч. 2 УК РК по факту участия в деятельности общественного объединения "ДВК" (решением Есильского районного суда города Астана от 13.03.2018 года его деятельность признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан), - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также:
МВД: Активисты ДВК призывали устраивать провокации в Казахстане
По информации пресс-службы, 12 июня текущего года по поручению следователей в качестве свидетелей по указанному уголовному делу доставлены в ОВД области и допрошены 18 человек. Кроме того, данные лица были проверены на причастность к деятельности запрещенной организации.
После проведения следственных действий все указанные лица покинули здания полиции.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973402-6ad1cc8ca7e4351a3d403c12d5a5bf07
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...