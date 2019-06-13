В ЗКО на причастность к деятельности ДВК проверили 18 человек

Все лица отпущены домой.

18 человек проверили на причастность к запрещенной в Казахстане организации ДВК в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.

- В производстве Следственного Управления ДП ЗКО находится досудебное расследование, начатое по ст. 405 ч. 2 УК РК по факту участия в деятельности общественного объединения "ДВК" (решением Есильского районного суда города Астана от 13.03.2018 года его деятельность признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан), - говорится в сообщении ведомства.

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По информации пресс-службы, 12 июня текущего года по поручению следователей в качестве свидетелей по указанному уголовному делу доставлены в ОВД области и допрошены 18 человек. Кроме того, данные лица были проверены на причастность к деятельности запрещенной организации.

После проведения следственных действий все указанные лица покинули здания полиции.

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