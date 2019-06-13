Инаугурация Президента РК в минутном ролике

Короткий видео обзор проходившей во Дворце Независимости торжественной церемонии официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Республики Казахстан размещен в Instagram.

12 июня состоялась инаугурация избранного Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Телерадиокомплекс Президента РК подготовил минутный обзор событий во Дворце независимости, передает Zakon.kz.

Короткий видео обзор проходившей во Дворце Независимости торжественной церемонии официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Республики Казахстан размещен в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 12 Июн 2019 в 7:57 PDT

На инаугурации Токаев принес присягу, поцеловал флаг Казахстана. Председатель ЦИКа Берик Имашев вручил ему удостоверение Президента РК. После чего все встали для исполнения гимна Казахстана. Затем Президент выступил перед присутствующими и всей страной. Далее Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РК принял рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева. Перед главой государства торжественным маршем прошли парадные расчеты видов и родов войск ВС РК.

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