Участники беспорядков в Алматы сожалеют о содеянном

Один из них призвал молодежь не вестись на провокации и не нарушать правопорядок.

Подразделения полиции и других правоохранительных органов выявили участников несанкционированных акций, организованных деструктивными силами с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

По информации ведомства, около половины их них - приезжие из других регионов. Действиям каждого фигуранта, которые сопровождались нарушениями правопорядка и дорожной безопасности, дана правовая оценка.

За нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций они привлечены к административной ответственности.

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- Я являюсь организатором группы "Оян, қазақ". Там я призывал людей к митингам и беспорядкам, а теперь сильно сожалею об этом. Так нельзя. Все вопросы нужно решать по закону, - отметил в своей объяснительной гр. С., являющийся активным участником беспорядков в Алматы.

В свою очередь, гр. Б. призвал граждан, особенно молодежь, не вестись на провокации и не нарушать правопорядок.

- Я всем советовал собраться на митинги и разгромить, не понимал, что за это есть ответственность. Очень сильно ошибался, - уточнил гр. Б.

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