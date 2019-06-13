В календарь соревнований по биатлону внесли важные изменения

Новшества затронут казахстанских спортсменов.

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) постановил, что каждый спортсмен, который намерен участвовать в любом соревновании в следующем сезоне, должен будет предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел антидопинговую образовательную программу, передает Zakon.kz.

Решение было принято более чем через месяц после того, как IBU объявил о планах создания независимого подразделения по вопросам добросовестности, которое будет заниматься антидопинговыми и этическими процедурами после обзора всех управляющих программ IBU.

Комиссия по внешнему обзору IBU (ERC) возникла в основном в результате уголовных расследований, сфокусированных на допинге, мошенничестве и коррупции в отношении бывшего президента организации Андерса Бессеберга из Норвегии и генерального секретаря Николь Реш из Германии. Эти обвинения включали в себя утверждения, сделанные Управлением разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что Бессеберг, при помощи Реш, прикрывал нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Утверждалось также, что делегатов федераций-членов IBU на Конгрессе IBU 2016 года подкупили, чтобы они проголосовали за проведение чемпионата мира 2021 года в Тюмени в России. Оба, Бессеберг и Реш отрицают правонарушения.

На своем совещании во Франкфурте-на-Майне Исполнительный совет IBU также получил промежуточный отчет ERC, дополнительный отчет об обновлении статуса Независимой рабочей группы IBU по борьбе с допингом, а также обновленную информацию о последующих мерах по восстановлению Союза биатлонистов России (РБУ).

Среди других решений, принятых Исполнительным советом IBU, было, решение о том, что чемпионат мира 2021 года в Поклюке (Словения) будет проходить с 10 по 21 февраля, а чемпионат мира 2023 года пройдет с 8 по 19 февраля в немецком городе Оберхоф.

Исполнительный совет IBU получил обновленную информацию об основных проектах, которые будут обсуждаться и рассматриваться на внеочередном конгрессе, таких как стратегический план, важные элементы новой конституции и единица целостности. Кроме того, был утвержден новый подход к открытию сезона с первым изменением в сезонах 2020-2021 и 2021-2022, когда открытием сезона будут соревнования в первые выходные до первого этапа Кубка мира. Таким образом, фактически сезон будет открыт до начала первого этапа Кубка мира.

На этих "открывающих" соревнованиях спортсменам будут начислены очки Кубка мира и Кубка наций. Более того, победители получат призовые деньги на "открытии" в Контиолахти в Финляндии. Первые соревнования которые пройдут в 2020 году с 27 по 29 ноября и в 2021 году с 26 по 28 ноября, до первого этапа Кубка мира в Эстерсунде в Швеции.

- Решение об изменении открытия сезона отражает наше желание обеспечить нам более современный и интересный формат. Открытие нового сезона в 2020–2021 и 2021–2022 гг. Отражает двухэтапный подход, принятый IBU к переходу на новый режим открытия. Новые календари являются небольшим обновлением с минимальными материально-техническими последствиями. Точная программа соревнований на открытие сезона в эти два года будет объявлена ​​осенью этого года. Наша цель - начать сезон с полных выходных соревнований, нацеленных на то, чтобы собрать как можно больше спортсменов из всех квалифицированных стран, используя самые захватывающие и занимательные биатлонные форматы и гарантируя соревнования мирового класса, - сказал президент IBU Олле Далин.

Исполнительный совет IBU также одобрил расширение распределения призовых денег от 15 лучших спортсменов до 20 лучших на всех этапах Кубка мира и на чемпионатах мира, начиная со следующей зимы.

При увеличении на 10 процентов в соревнованиях для спортсменов призовой фонд за каждое соревнование без эстафеты на чемпионате мира и чемпионате мира будет увеличено более чем на 400 000 евро (356 000 фунтов / 453 000 долларов США).

Следующее заседание Исполнительного совета IBU должно состояться в Зноймо, Чешская Республика, 13 и 14 июля 2019 года.

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