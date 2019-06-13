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Зампредседатель АДГСПК посетил новые проекты Алматы

Он ознакомился с деятельностью первого и пока единственного в стране Центра обслуживания пассажиров вокзала "Алматы-2".

Фото : пресс-служба13 июня 2019, 10:37

В рамках рабочей поездки заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Бектенов Олжас ознакомился с деятельностью ряда государственных органов и посетил новые проекты Алматы, открытые проектным офисом "Алматы – Адалдық Алаңы", сообщает пресс-служба агентства.

В ходе своего рабочего визита в город Алматы Олжас Бектенов посетил Общественную приемную "Open Almaty", где сконцентрированы все городские службы. Цель проекта - решение жизненных ситуаций горожан и качественного оказания госуслуг.

Данный проект успешно реализуется с 2017 года и пользуется популярностью среди населения. Сегодня опыт Алматы успешно ретранслируется в других регионах страны.

- "Open Almaty" - это важный инструмент в повышении эффективности, прозрачности и подотчётности госорганов, способствующий снижению коррупционных рисков в работе с населением - отметил Бектенов.

Далее заместитель председателя ознакомился с работой магазина честности "Адалдық дүкен", открытого в Центральной мечети, а также с "Кассой без продавца" в супермаркете "Юбилейный".

- Имамы всех мечетей города в обязательном порядке регулярно затрагивают вопросы антикоррупционной тематики во время проповеди для населения и вносят значительный вклад в формирование антикоррупционной культуры, - отметил главный имам центральной мечети Еркинбек Шокай.

В завершение рабочего визита Бектенов ознакомился с деятельностью первого и пока единственного в стране Центра обслуживания пассажиров вокзала "Алматы-2".

- Безусловно, внедрение подобных проектов направлено на воспитание высоких моральных качеств у молодежи, а именно добропорядочности, честности и саморазвития, – отметил заместитель председателя.


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